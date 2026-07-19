Видео: драка Ковингтона и Мухаммада на пресс-конференции RAF

38-летний американский боец смешанного стиля и бывший временный чемпион в полутяжёлом весе промоушена UFC Колби Ковингтон после своей схватки с Арманом Царукяном подрался на пресс-конференции промоушена Real American Freestyle (RAF) с экс-чемпионом в полусреднем весе американо-палестинцем Белалом Мухаммадом.

На кадрах видно, как изначально Мухаммад кричит на Ковингтона, который ему отвечает. Позже Белал вскакивает со своего места и направляется к Колби. Администрация промоушена, сидящая между ними, схватила палестинца, но это не помешало ему пнуть американца в живот. Затем Колби напрыгнул на оппонента, они повалили стоящие рядом рекламные щиты.

Ковингтон и Мухаммад проведут схватку между собой 22 августа в Кливленде за титул, которым после победы над Царукяном завладел Колби.