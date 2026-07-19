Бен Аскрен — о возвращении на ковёр после пересадки лёгких: я благодарен, что я здесь

Бывший чемпион Bellator и ONE FC американец Бен Аскрен прокомментировал своё возвращение на ковёр через год после двусторонней пересадки лёгких.

«Год назад я не мог выйти из своей комнаты и даже самостоятельно встать на ноги. Если сравнить то, в каком состоянии я был тогда и мечтал лишь вернуться к своей семье, с тем, что происходит сегодня здесь, в Милуоки, это кажется почти невероятным. Главное чувство, которое я сейчас испытываю, — это благодарность. Я благодарен за возможность быть здесь.

Дело не в победах на чемпионатах штата. Вопрос в том, что борьба может дать каждому ребёнку. Сделает ли она его сильнее? Более дисциплинированным? Научит ли усердно трудиться? Я хочу больше времени проводить с семьёй, продолжать тренировать детей и как можно дольше передавать им свою любовь к борьбе», — приводит слова Аскрена издание TMJ4.