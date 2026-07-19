Результаты шоу WWE SNME. Звёзды НБА и главные чемпионы промоушена на шоу в Нью-Йорке

В ночь на 19 июля в городе Нью-Йорк, США, на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялось шоу промоушена World Wrestlign Entertainment (WWE) Saturday Night's Main Event XLV. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего шоу.
Результаты шоу WWE Saturday Night's Main Event:
1. Трик Уильямс победил Лоредо Кида.
Фото: wwe.com
2. Бри Белла и Пейдж проиграли командное чемпионство в бою с «Фатал Инфлюенс» (Лайни Рид и Фэллон Хенли).
Фото: wwe.com
3. Лайра Валькирия выиграла Бэйли удушающим приёмом.
Фото: wwe.com
4. Данхаузен при помощи чемпиона НБА Карла-Энтони Таунса в матче без дисквалификаций победил Джей Ди Макдону.
Фото: wwe.com
5. СМ Панк (неоспоримый чемпион WWE) и Коди Роудс в командном матче победили Сэми Зейна и Гюнтера.
Фото: wwe.com
6. В концовке шоу чемпион НБА Джейлен Брансон вышел на ринг с Романом Рейнсом и спас его от избиения со стороны Сета Роллинса и Тайриза Халибёртона.
Фото: wwe.com