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WWE Saturday Night's Main Event — результаты шоу 19 июля

Результаты шоу WWE SNME. Звёзды НБА и главные чемпионы промоушена на шоу в Нью-Йорке
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В ночь на 19 июля в городе Нью-Йорк, США, на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялось шоу промоушена World Wrestlign Entertainment (WWE) Saturday Night's Main Event XLV. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего шоу.

Результаты шоу WWE Saturday Night's Main Event:

1. Трик Уильямс победил Лоредо Кида.

Фото: wwe.com

2. Бри Белла и Пейдж проиграли командное чемпионство в бою с «Фатал Инфлюенс» (Лайни Рид и Фэллон Хенли).

Фото: wwe.com

3. Лайра Валькирия выиграла Бэйли удушающим приёмом.

Фото: wwe.com

4. Данхаузен при помощи чемпиона НБА Карла-Энтони Таунса в матче без дисквалификаций победил Джей Ди Макдону.

Фото: wwe.com

5. СМ Панк (неоспоримый чемпион WWE) и Коди Роудс в командном матче победили Сэми Зейна и Гюнтера.

Фото: wwe.com

6. В концовке шоу чемпион НБА Джейлен Брансон вышел на ринг с Романом Рейнсом и спас его от избиения со стороны Сета Роллинса и Тайриза Халибёртона.

Фото: wwe.com

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