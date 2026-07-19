Камару Усман — о чемпионстве Джастина Гейджи: не могу смотреть ему в глаза

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман прокомментировал чемпионство Джастина Гейджи в лёгком весе, пошутив, что ему теперь приходится смотреть на американца снизу вверх. Усман также поделился мыслями, кого бы он хотел видеть следующим соперником Гейджи.

— Джастин Гейджи сегодня присутствует здесь и поддерживает тебя. Что думаешь о том, что он теперь чемпион UFC в лёгком весе? Есть ли бой, который ты хотел бы увидеть для Джастина следующим?

— К сожалению, мне всё ещё приходится смотреть вниз, когда я разговариваю с Джастином, потому что теперь он чемпион мира, и я не могу смотреть ему в глаза. А после того, как я сегодня проиграл, мне приходится ещё сильнее с этим мириться. Но если серьёзно, Джастин сейчас… я называю его Капитаном Америка. Думаю, все здесь согласятся, что сейчас он именно Капитан Америка. Я бы хотел увидеть, как тот бой (с Конором Макгрегором. — Прим. «Чемпионата») всё-таки состоялся на прошлой неделе, чем бы всё закончилось, потому что мне кажется, их противостояние само по себе продаётся. Но сейчас думаю, что для Джастина всё должно иметь смысл. Бой должен быть логичным. Он находится в такой позиции, когда если поединок не имеет смысла, зачем вообще его проводить? Он уже сделал в этом спорте всё, что только можно. Именно поэтому называю его самым титулованным бойцом. Чёрт возьми, я всё ещё не могу смотреть ему в глаза, — сказал Усман на пресс-конференции после боя.