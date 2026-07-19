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В автомобильной аварии погибла 26-летняя звезда бокса

В автомобильной аварии погибла 26-летняя звезда бокса
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В ночь на 19 июля погибла 26-летняя американская профессиональная боксёрша Ханна Рапп, попав под машину во время велопрогулки в Техасе, о чём сообщили в издании BBC.

«Most Valuable Promotions глубоко опечален трагическим уходом Ханны Рапп. Ханна выступала на MVPW-04 в Орландо 13 июня и оставила неизгладимое впечатление на всех, кто имел возможность встретиться с ней. Она была талантливой спортсменкой, ценным членом боксёрского сообщества и человеком, пользовавшимся глубоким уважением окружающих.

Наши мысли с семьёй Ханны, друзьями, товарищами по команде, тренерами и близкими в это невероятно трудное время. Мы благодарны за то, что стали частью её пути, почтим её память в ближайшие недели. Покойся с миром, Ханна. Будем скорбеть», — говорится в заявлении промоушена MVP.

«Ушла слишком рано. Выражаю соболезнования всей её семье. Великолепная воительница, Ханна Рапп», — отреагировал на её смерть в социальной сети Х Джейк Пол, создатель MVP.

В профессиональной карьере Ханна одержала восемь побед, один раз проиграла, а ещё один бой признан ничейным.

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