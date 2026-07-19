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Усман — о поражении от дю Плесси: никаких оправданий, я не привык быть в таком положении

Усман — о поражении от дю Плесси: никаких оправданий, я не привык быть в таком положении
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман прокомментировал своё поражение от Дрикуса дю Плесси на турнире UFC Fight Night 281 в Оклахома-Сити. Американский боец заявил, что не ищет оправданий, несмотря на то, что в начале боя получил удар пальцем в глаз.

UFC 2026. UFC Fight Night 281, Оклахома-Сити, США
Дрикус дю Плесси (W) — Камару Усман
19 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Дрикус дю Плесси
Окончено
UD
Камару Усман

«Было немного тяжело войти в бой. В начале него я получил что-то вроде удара большим пальцем в глаз, из-за чего немного расплылось зрение. Но никаких оправданий, всё как есть. Ситуация довольно сложная. Как я и говорил, он большой парень, плюс у него такие необычные, размашистые удары, становится немного сложнее вовремя от них уходить. Ты видишь их, но реакция немного запаздывает. Однако никаких оправданий. Тяжело находиться по эту сторону. Я не привык быть в таком положении. Да, это неприятно», — рассказал Усман во время пресс-конференции после боя.

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