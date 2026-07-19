Камару Усман рассказал, в каком дивизионе ему комфортнее выступать

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о том, в каком дивизионе ему комфортнее выступать.

«Как я уже сказал, мне всё равно. Могу выступать в обоих дивизионах. Это не проблема. Да, 77,1 кг требуют сгонки веса, в конце концов, я не самый крупный полусредневес. Так что это часть дела, с этим нужно справляться. Если будут возможности, пойду туда. Если возможности появятся здесь, останусь здесь. На самом деле не имеет значения, какой это будет вес.

Жаль только, что сегодня я не одержал победу, потому что если бы вышел и смог выполнить всё так, как планировал, сейчас у нас был бы совершенно другой разговор. Наверное, это просто тот момент, когда мне не удалось сделать то, что я обычно делал с большинством своих соперников», — рассказал Усман во время пресс-конференции после поединка.