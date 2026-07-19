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В WBC отреагировали на смерть 26-летней боксёрши

В WBC отреагировали на смерть 26-летней боксёрши
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Президент World Boxing Council (WBC) Маурисио Сулейман отреагировал на смерть 26-летней американской профессиональной боксёрши Ханны Рапп, которая скончалась в ночь на 19 июля, попав в Техасе во время велопрогулки под колёса автомобиля.

«Она была исключительной боксёршей, но прежде всего бесценным членом нашей боксёрской семьи. Мы разделяем горе, которое охватило её близких, её команду и всех, кто имел честь знать и поддерживать её на протяжении её блестящей карьеры», — приводит слова Сулеймана издание Reuters.

В профессиональной карьере Ханна одержала восемь побед, один раз проиграла, а ещё один бой признан ничейным.

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