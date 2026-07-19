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Чемпионка WWE ответила, кто сравнится в промоушене с величием Месси

Чемпионка WWE ответила, кто сравнится в промоушене с величием Месси
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32-летняя американская реслинг-звезда Лив Морган, являющаяся мировой чемпионкой среди женщин популярного промоушена World Wrestling Entertainment (WWE), ответила на вопрос, кто внутри промоушена сопоставим по вкладу в спорт с 39-летним аргентинским нападающим Лионелем Месси.

— Кто в WWE такой же великий, как Лионель Месси?
— Величайшая мировая чемпионка среди женщин — Лив Морган! — сказала Морган в видеоролике.

В воскресенье, 19 июля, сборная Аргентины сыграет в финале чемпионата мира — 2026 с национальной командой Испании. Начало матча, который пройдёт на стадионе «Метлаф» в штате Нью-Джерси, запланировано на 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
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