Чемпионка WWE ответила, кто сравнится в промоушене с величием Месси

32-летняя американская реслинг-звезда Лив Морган, являющаяся мировой чемпионкой среди женщин популярного промоушена World Wrestling Entertainment (WWE), ответила на вопрос, кто внутри промоушена сопоставим по вкладу в спорт с 39-летним аргентинским нападающим Лионелем Месси.

— Кто в WWE такой же великий, как Лионель Месси?

— Величайшая мировая чемпионка среди женщин — Лив Морган! — сказала Морган в видеоролике.

В воскресенье, 19 июля, сборная Аргентины сыграет в финале чемпионата мира — 2026 с национальной командой Испании. Начало матча, который пройдёт на стадионе «Метлаф» в штате Нью-Джерси, запланировано на 22:00 мск.