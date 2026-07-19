Дю Плесси обратился к Стрикленду после победы над Усманом

Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси после своей победы над бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе нигерийцем Камару Усманом обратился к действующему чемпиону дивизиона американцу Шону Стрикленду.

«Он знает, что испытываю к нему огромное уважение, в другой жизни я бы даже назвал нас друзьями. Дерись с [Нассурдином] Имавовым и проведи защиту титула, он заслужил это, а после этого поединка я приду и заберу свой титул обратно», — приводит слова дю Плесси аккаунт Full Send MMA в социальной сети Х.

Дю Плесси проиграл своё чемпионство летом 2025-го в бою с Хамзатом Чимаевым.