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Дю Плесси обратился к Стрикленду после победы над Усманом

Дю Плесси обратился к Стрикленду после победы над Усманом
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Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси после своей победы над бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе нигерийцем Камару Усманом обратился к действующему чемпиону дивизиона американцу Шону Стрикленду.

«Он знает, что испытываю к нему огромное уважение, в другой жизни я бы даже назвал нас друзьями. Дерись с [Нассурдином] Имавовым и проведи защиту титула, он заслужил это, а после этого поединка я приду и заберу свой титул обратно», — приводит слова дю Плесси аккаунт Full Send MMA в социальной сети Х.

Дю Плесси проиграл своё чемпионство летом 2025-го в бою с Хамзатом Чимаевым.

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