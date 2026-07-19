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«На другом уровне». Непобеждённый боксёр Усик рассказал, за кого болеет в финале ЧМ-2026

«На другом уровне». Непобеждённый боксёр Усик рассказал, за кого болеет в финале ЧМ-2026
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Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, за кого болеет в финале чемпионата мира 2026 года. Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале чемпионата мира в воскресенье, 19 июля. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я хочу, чтобы Испания победила, болею за эту сборную, поскольку Португалия проиграла, а теперь у испанцев есть шанс [победить]. Испания играет на другом уровне», — приводит слова Усика портал Last Word On Sports.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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