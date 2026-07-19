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Футболист Смолов вспомнил, как в бане пытался сфотографироваться с легендой ММА

Футболист Смолов вспомнил, как в бане пытался сфотографироваться с легендой ММА
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Бывший нападающий футбольных клубов «Урал», «Краснодар» и московское «Динамо» россиянин Фёдор Смолов вспомнил, как в бане пытался сфотографироваться с 49-летним легендарным бойцом смешанных единоборств соотечественником Фёдором Емельяненко.

«Я был в бане «Сандуны». Там отдыхал Фёдор Емельяненко с компанией, я захотел сфоткаться с ним. Подхожу и говорю: «Фёдор, здравствуйте, я ваш тёзка, можно, пожалуйста, фотографию?» Он такой: «Извини, я сейчас отдыхаю. В таком виде не буду фотографироваться». Я [ответил]: «Всё, извините», – сказал Смолов на подкасте журналиста Адама Зубайраева на его YouTube-канале.

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