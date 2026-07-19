Дю Плесси заявил, что по-настоящему почувствовал ауру Усмана в четвёртом и пятом раундах

Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси высоко оценил выступление бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигерийца Камару Усмана после их поединка.

«После сегодняшнего боя Камару Усман заслуживает того, чтобы ему аплодировали стоя за всю его карьеру. Не думаю, что люди всегда осознают, чего он добился в этом спорте. Я всегда уважал его, потому что он побеждал лучших. Но раньше думал: «Послушайте, бойцы из более лёгкой весовой категории — не моего уровня».

Когда я дрался с ним сегодня, то победил со счётом 50-45, но он бился как человек, который только идёт к вершине, а не как тот, чья карьера подходит к концу. Я всегда буду уважать его и отдавать должное, потому что он этого заслуживает.

Это удивительно. Когда я дрался с Исраэлем Адесаньей, нас представили перед боем, и я посмотрел на него. Это был самый пугающий момент в моей карьере. От него исходила невероятная аура. Я подумал: «Теперь тебе самому нужно создать такую же ауру». Было видно, что это его место. Он уже всё видел, через всё прошёл и оставался абсолютно спокойным. Ты буквально ощущаешь эту ауру.

Сегодня перед боем я этого не почувствовал, потому что теперь такая аура есть и у меня. Я её заслужил. Но затем наступили четвёртый и пятый раунды — и тогда проявилась аура Усмана. Именно в таких тёмных моментах я чувствую себя лучше всего. Обычно в четвёртом раунде я вижу, как соперники, даже если не хотят сдаваться, уже внутренне смирились. Я это замечаю. Но сегодня не увидел этого ни разу. Усман, возможно, пять или шесть раз был потрясён, но ни разу не сдался. Именно в четвёртом и пятом раундах я по-настоящему почувствовал ауру Камару Усмана. И тогда я окончательно понял: этот человек заслуживает всех возможных почестей. Для меня было невероятной честью разделить с ним октагон», — сказал дю Плесси во время пресс-подхода после боя.