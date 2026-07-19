«Слишком стар для этого дерьма». Уайт — о перепалке Гарсии и Бенна на битве взглядов

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) и создатель боксёрской лиги Zuffa Boxing Дана Уайт отреагировал на конфликт во время первой битвы взглядов между чемпионом мира по версии WBC в полусреднем весе американцем мексиканского происхождения Райаном Гарсией и 29-летним популярным британским боксёром Конором Бенном.

«Я уже слишком стар для этого дерьма», — сказал Уайт, когда боксёры успокоились после битвы взглядов.

Райану Гарсии 27 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году, а с 2023-го выступает в полусреднем весе. У Гарсии в рекорде 24 победы, из которых 20 были одержаны нокаутом, и два поражения.