15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Непобеждённый Бенавидес раскрыл, с кем желает подраться до конца карьеры. Это россиянин

Непобеждённый Бенавидес раскрыл, с кем желает подраться до конца карьеры. Это россиянин
Комментарии

Непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула WBC в полутяжёлом весе, американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес сообщил, что надеется провести бой против экс абсолютного чемпиона мира по боксу в категории до 79,2 кг, россиянина Артура Бетербиева, а также объяснил, почему желает сразиться именно с ним.

«Это бой, который я определённо хочу провести. Не чтобы доказать что-то другим, а чтобы доказать самому себе, что я действительно лучший боец в мире. Потому что он сильный боец с большим опытом. Хорошо то, что теперь все упоминают моё имя в контексте противостояния против Бетербиева и Бивола. Эти бои состоятся, но после следующего поединка, который пройдёт, как только я подпишу новый контракт», — приводит слова Бенавидеса журнал The Ring.

Материалы по теме
Бетербиев критикует Бивола и Бенавидеса. Но и сам допустил ошибку
Бетербиев критикует Бивола и Бенавидеса. Но и сам допустил ошибку
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android