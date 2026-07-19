Непобеждённый Бенавидес раскрыл, с кем желает подраться до конца карьеры. Это россиянин

Непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула WBC в полутяжёлом весе, американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес сообщил, что надеется провести бой против экс абсолютного чемпиона мира по боксу в категории до 79,2 кг, россиянина Артура Бетербиева, а также объяснил, почему желает сразиться именно с ним.

«Это бой, который я определённо хочу провести. Не чтобы доказать что-то другим, а чтобы доказать самому себе, что я действительно лучший боец в мире. Потому что он сильный боец с большим опытом. Хорошо то, что теперь все упоминают моё имя в контексте противостояния против Бетербиева и Бивола. Эти бои состоятся, но после следующего поединка, который пройдёт, как только я подпишу новый контракт», — приводит слова Бенавидеса журнал The Ring.