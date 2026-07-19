Боксёр Конор Бенн встретился с действующим чемпионом НБА в Нью-Йорке

29-летний популярный британский боксёр Конор Бенн встретился с 30-летним чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба «Нью-Йорк Никс» американо-доминиканцем Карлом-Энтони Таунсом, который выступает на позиции центрового.

Фото: Из личного архива Бенна

Фото: Из личного архива Бенна

Конор дебютировал в профессионалах в апреле 2016 года. В профессиональном рекорде Бенна 25 побед, из которых 14 были одержаны досрочно, и одно поражение.

Таунс был выбран «Миннесотой Тимбервулвз» на драфте НБА 2015 года под общим первым номером. В 2026 году он завоевал своё первое чемпионство в лиге с командой «Нью-Йорк Никс», обыграв «Сан-Антонио Спёрс» — 4-1.