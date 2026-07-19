В UFC объявили следующих соперников Брэндона Морено, Кёртиса Блэйдса и Алексы Грассо

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе мексиканец Брэндон Морено проведёт следующий поединок против 31-летнего представителя США Джозефа Моралеса на турнире UFC Fight Night 288, который состоится 12 сентября в Глендейле, (штат Аризона, США) и будет приурочен ко Дню независимости Мексики. Об этом сообщает пресс-служба североамериканской организации.

Фото: Пресс-служба UFC

Также на этом ивенте пройдёт бой между американцем Кёртисом Блэйдсом и доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой в лимите тяжёлой весовой категории.

Фото: Пресс-служба UFC

Кроме того, на турнире проведёт следующий бой бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе, представляющая Мексику, Алекса Грассо. Её соперницей станет француженка Манон Фиоро.

Фото: Пресс-служба UFC

Отметим, что ни один из вышеперечисленных поединков не имеет статус главного события турнира.