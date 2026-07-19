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Джон Джонс провёл битву взглядов с Дереком Чисорой в Майами

Джон Джонс провёл битву взглядов с Дереком Чисорой в Майами
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38-летний бывший чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Джон Джонс провёл битву взглядов с 42-летним двукратным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (2012 и 2022) англичанином Дереком Чисорой на турнире IBA BARE KNUCKLE 6, который прошёл сегодня, 19 июля, в Майами (штат Флорида, США).

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками как величайший боец в истории смешанных единоборств.

Дерек выступает на профессиональном уровне с 2007 года. В рекорде англичанина 36 побед, из которых 23 были одержаны нокаутом, и 14 поражений.

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