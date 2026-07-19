Джошуа объяснил залог успеха Усика в боксе

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа объяснил, чему научился в ходе совместных тренировок с непобеждённым бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком, а также назвал секрет его успеха в боксе.

«Важность молитвы. Но если говорить о боксёрском интеллекте, то, глядя на него и его команду, понимаешь, что это олимпийская команда, перешедшая из любительского бокса в профессиональный. Поэтому я научился у него окружать себя опытными людьми. Некоторые из нас тренируются с другом в местном спортзале, платя 20 фунтов в месяц, это наш тренер по физической подготовке. А после тренировки с ним у него нет связи с твоим тренером по боксу, который не понимает смысла нахождения массажиста в лагере.

Усик окружил себя солдатами, которые понимают свой долг, – покорять мир. Этот человек хочет покорять его. Они все действуют согласованно, и он это структурировал. Я считаю это залогом успеха. Все понимают друг друга и знают, в каком направлении двигаться, никто не преследует своих целей», — приводит слова Джошуа журнал The Ring.