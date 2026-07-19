15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джошуа объяснил залог успеха Усика в боксе

Джошуа объяснил залог успеха Усика в боксе
Комментарии

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа объяснил, чему научился в ходе совместных тренировок с непобеждённым бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком, а также назвал секрет его успеха в боксе.

«Важность молитвы. Но если говорить о боксёрском интеллекте, то, глядя на него и его команду, понимаешь, что это олимпийская команда, перешедшая из любительского бокса в профессиональный. Поэтому я научился у него окружать себя опытными людьми. Некоторые из нас тренируются с другом в местном спортзале, платя 20 фунтов в месяц, это наш тренер по физической подготовке. А после тренировки с ним у него нет связи с твоим тренером по боксу, который не понимает смысла нахождения массажиста в лагере.

Усик окружил себя солдатами, которые понимают свой долг, – покорять мир. Этот человек хочет покорять его. Они все действуют согласованно, и он это структурировал. Я считаю это залогом успеха. Все понимают друг друга и знают, в каком направлении двигаться, никто не преследует своих целей», — приводит слова Джошуа журнал The Ring.

Материалы по теме
Усик оставил пояса ради Zuffa Boxing? Лига Даны Уайта уводит главных звёзд бокса
Усик оставил пояса ради Zuffa Boxing? Лига Даны Уайта уводит главных звёзд бокса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android