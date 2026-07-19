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«Я свободен, но всё ещё остаюсь чемпионом». Усик — об отказе от поясов

«Я свободен, но всё ещё остаюсь чемпионом». Усик — об отказе от поясов
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Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик поделился впечатлениями о том, как себя ощущает после отказа от всех титулов.

— Я впервые разговариваю с вами после того, как вы освободили чемпионские пояса. Как себя чувствуете?
— Хорошо. Я свободен. Продолжаю тренироваться, продолжаю строить свою карьеру. У нас есть две опции относительно того, что делать дальше.

На следующий день после того, как я освободил пояса, проснулся и подумал: «Какой замечательный день». Меня спрашивают: «Теперь ты уже не чемпион мира?» Я отвечаю: «Нет, я по-прежнему остаюсь чемпионом. То, что я освободил свои пояса, не означает, что я перестал быть чемпионом».

Теперь у меня больше времени. Мне не нужно защищать свои титулы по расписанию. Теперь у нас есть время. Я хочу быть со своей семьёй, поскольку очень долго работал далеко от неё.

— Удивительно видеть, как ваши титулы теперь переходят к другим?
— После того как я освободил свои пояса, в супертяжёлом весе сразу началось интенсивное движение, боксёры и промоутеры завозились – и это хорошо.

— Вы говорите о свободе, которую это вам даёт, ведь теперь нет обязательных защит и обязательств биться в определённые сроки. Каким вы видите своё будущее? Как хотите воспользоваться этой свободой?
— Сейчас я тренируюсь. Ждём предложений, но я продолжаю работать. А когда завершу карьеру и скажу: «Всё, конец», – всё равно останусь в спорте. Буду работать в боксе, в футболе – в целом в спортивном бизнесе, — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Daily Mail Boxing.

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