Усик ответил, почему освободил все титулы

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик объяснил своё решение освободить все чемпионские титулы в категории свыше 90,7 кг.

«Я освободил пояса, поскольку уже трижды был абсолютным чемпионом мира, а теперь хочу дать шанс молодым боксёрам, которые ждали своей очереди. Когда-то я был на их месте и понимаю их. Я отказался от титулов, чтобы супертяжёлый вес двигался вперёд. Сам же продолжаю ждать — впереди у меня ещё один последний танец», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Daily Mail Boxing.

Украинский боксёр имеет в своём профессиональном рекорде 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Является чемпионом Олимпийских игр по боксу в 2012 году.