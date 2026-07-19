15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор ответил, когда намерен провести следующий бой в UFC

Конор Макгрегор ответил, когда намерен провести следующий бой в UFC
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор сообщил о характере травмы, которую получил в ходе реванша с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329, а также намекнул, когда собирается провести следующий бой в UFC. Бой Конора и Макса стал главным событием ивента и завершился победой Холлоуэя техническим нокаутом в первом раунде.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Конор Макгрегор — Макс Холлоуэй (W)
12 июля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Конор Макгрегор
Окончено
TKO
Макс Холлоуэй

«Апдейт: это были крестообразная связка и мениск — та же травма, что и перед первым боем с Холлоуэем, только теперь на другой ноге. Довольно шокирующе.

Тогда я вернулся в спорт уже через девять месяцев, чтобы подраться с Брандао. С учётом современных достижений в регенеративной медицине и улучшенных методов тренировок, для меня вполне реально вернуться к следующему лету.

Я уже хожу без костылей. На днях без проблем делал разгибания ног на тренажёре. То есть могу ходить без помощи и включать квадрицепс под нагрузкой. Всё это очень позитивно.

Я сохраняю максимальную дисциплину с момента боя. Думаю, не уберегло ли меня это от чего-то более серьёзного. Считаю, что да. Я бы пошёл на афтерпати в статусе «того самого», и кто знает, чем бы это закончилось. Думаю, меня уберегло. Спасибо богу! Двигаемся дальше. Спасибо всем за поддержку и добрые слова. Ваше здоровье — ваше богатство», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
Великий чемпион или медиагений? UFC всегда вела Макгрегора удобным путём
Великий чемпион или медиагений? UFC всегда вела Макгрегора удобным путём
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android