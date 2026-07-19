Конор Макгрегор ответил, когда намерен провести следующий бой в UFC

Бывший чемпион UFC в полулёгком и лёгком весе ирландец Конор Макгрегор сообщил о характере травмы, которую получил в ходе реванша с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329, а также намекнул, когда собирается провести следующий бой в UFC. Бой Конора и Макса стал главным событием ивента и завершился победой Холлоуэя техническим нокаутом в первом раунде.

«Апдейт: это были крестообразная связка и мениск — та же травма, что и перед первым боем с Холлоуэем, только теперь на другой ноге. Довольно шокирующе.

Тогда я вернулся в спорт уже через девять месяцев, чтобы подраться с Брандао. С учётом современных достижений в регенеративной медицине и улучшенных методов тренировок, для меня вполне реально вернуться к следующему лету.

Я уже хожу без костылей. На днях без проблем делал разгибания ног на тренажёре. То есть могу ходить без помощи и включать квадрицепс под нагрузкой. Всё это очень позитивно.

Я сохраняю максимальную дисциплину с момента боя. Думаю, не уберегло ли меня это от чего-то более серьёзного. Считаю, что да. Я бы пошёл на афтерпати в статусе «того самого», и кто знает, чем бы это закончилось. Думаю, меня уберегло. Спасибо богу! Двигаемся дальше. Спасибо всем за поддержку и добрые слова. Ваше здоровье — ваше богатство», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.