Экс-абсолютный чемпион мира по боксу Кроуфорд встретился с Леброном и рэпером Jay-Z

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд встретился с 41-летним четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественником Леброном Джеймсом, который выступает на позиции лёгкого форварда, и рэпером, музыкальным продюсером, а также предпринимателем Шоном Картером, более известным как Jay-Z.

Фото: Fanatics Fest NYC

В минувшем году Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях.