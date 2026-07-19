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Экс-абсолютный чемпион мира по боксу Кроуфорд встретился с Леброном и рэпером Jay-Z

Экс-абсолютный чемпион мира по боксу Кроуфорд встретился с Леброном и рэпером Jay-Z
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Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд встретился с 41-летним четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественником Леброном Джеймсом, который выступает на позиции лёгкого форварда, и рэпером, музыкальным продюсером, а также предпринимателем Шоном Картером, более известным как Jay-Z.

Фото: Fanatics Fest NYC

В минувшем году Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксёром, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях.

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