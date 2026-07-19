«Не хочу драться с самым сильным соперником». Дэвид Бенавидес — о следующем поединке

Непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула WBC в полутяжёлом весе, американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес сообщил, что надеется провести следующий поединок со слабым соперником, чтобы впоследствии одержать победу и заключить более выгодный контракт с промоутерской компанией Premier Boxing Champions (PBC).

«Сейчас мне нужно очень тщательно планировать следующее выступление, поскольку следующий бой будет последним по моему контракту с PBC. Сейчас я веду переговоры о новом соглашении, поэтому не хочу соглашаться на поединок с самым сильным соперником в рамках этого контракта. Я собираюсь сразиться с другим чемпионом мира в первом тяжёлом весе, и после победы в этом поединке у меня суммарно будут титул в полутяжёлом весе и три пояса в первом тяжёлом весе. Это даст мне больше рычагов для переговоров о заключении более крупного контракта», — приводит слова Бенавидеса портал Boxing News.