Бывший чемпион мира по боксу Джошуа назвал победителя ЧМ-2026 по футболу

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа ответил, кто победит в финале чемпионата мира 2026 года. Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале мирового первенства в воскресенье, 19 июля. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

«Думаю, судьба уготовила Испании будущее. Но, конечно, я выбрал Испанию, потому что проводил там свой тренировочный лагерь (смеётся). Послушайте, Ламину Ямалю 19 лет. Номер, под которым играл Месси [в «Барселоне»], был номер 19-й. Всё дело в этом числе. И мне кажется, что Испания победит», — сказал Джошуа в видео, опубликованном журналом The Ring в официальном аккаунте в социальной сети Х.