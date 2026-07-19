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Бывший чемпион мира по боксу Джошуа назвал победителя ЧМ-2026 по футболу

Бывший чемпион мира по боксу Джошуа назвал победителя ЧМ-2026 по футболу
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36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа ответил, кто победит в финале чемпионата мира 2026 года. Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале мирового первенства в воскресенье, 19 июля. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, судьба уготовила Испании будущее. Но, конечно, я выбрал Испанию, потому что проводил там свой тренировочный лагерь (смеётся). Послушайте, Ламину Ямалю 19 лет. Номер, под которым играл Месси [в «Барселоне»], был номер 19-й. Всё дело в этом числе. И мне кажется, что Испания победит», — сказал Джошуа в видео, опубликованном журналом The Ring в официальном аккаунте в социальной сети Х.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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