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Усик ответил, интересно ли ему подраться за титул Zuffa Boxing

Усик ответил, интересно ли ему подраться за титул Zuffa Boxing
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Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик выразил заинтересованность в поединке за вакантный титул Zuffa Boxing в категории свыше 90,7 кг.

«Возможно, это отличный шанс для меня. Дана руководит Zuffa, Турки Аль аш-Шейх также участвует в развитии этой организации. Почему бы и нет? Это новый пояс, новый вызов и новая возможность. Это интересно. Моя команда уже общалась с Даной. Я также встречался с ним на турнире UFC в Белом доме. Сейчас у нас есть два-три варианта дальнейшего развития событий», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале FightHype.

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