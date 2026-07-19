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«Невероятно и безумно». Дана Уайт высоко оценил победу Пимблетта над Сен-Дени

«Невероятно и безумно». Дана Уайт высоко оценил победу Пимблетта над Сен-Дени
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Президент и генеральный директор лиги UFC (Ultimate Fighting Championship) Дана Уайт с восторгом высказался насчёт выступления бывшего претендента на титул UFC в лёгком весе англичанина Пэдди Пимблетта в бою против представителя Франции Бенуа Сен-Дени. Их бой прошёл на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился победой Плохиша удушающим приёмом в первом раунде.

UFC 2026. UFC 329, Лас-Вегас, США
Бенуа Сен-Дени — Пэдди Пимблетт (W)
12 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Бенуа Сен-Дени
Окончено
SUB
Пэдди Пимблетт

«Да, я думаю Пэдди вышел на новый уровень [после того, как победил Бенуа]. Не знаю, как вы, ребята, но он получил много уважения благодаря своему выступлению. Как моя команда мне сообщила, после того последнего поражения на Пэдди подписалось около 2 млн человек в социальных сетях. Когда Пэдди выходил на бой против Бенуа, казалось, что он был чемпионом. И если разобрать этот поединок, то я чувствовал, что шанс Сен-Дени победить был в том, чтобы держаться на ногах и наносить удары, но он сразу же пошёл за тейкдауном. Очень, очень безумно. И на какой же жуткий удушающий приём Пэдди взял его. Это было невероятно. Невероятное выступление, учитывая, насколько коротким оно было», — приводит слова Уайта портал Middle Easy.

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