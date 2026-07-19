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Райан Гарсия: определённо покажу фанатам, что я великий чемпион. Никогда не боялся драться

Райан Гарсия: определённо покажу фанатам, что я великий чемпион. Никогда не боялся драться
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Действующий чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия рассказал, что не собирается избегать кого-либо и открыт к любым вызовам.

«Как чемпион я обязан поддерживать бокс самым уважительным образом, не ставя себя в неловкое положение. Я из тех, кто будет драться со всеми, особенно когда условия равны и справедливы. Никогда в жизни не боялся драться с лучшими, ещё со времён любительского бокса. Я дрался в самых конкурентных весовых категориях. И теперь определённо покажу фанатам, что я великий чемпион мира», — приводит слова Гарсии журнал The Ring.

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