Райан Гарсия: определённо покажу фанатам, что я великий чемпион. Никогда не боялся драться

Действующий чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия рассказал, что не собирается избегать кого-либо и открыт к любым вызовам.

«Как чемпион я обязан поддерживать бокс самым уважительным образом, не ставя себя в неловкое положение. Я из тех, кто будет драться со всеми, особенно когда условия равны и справедливы. Никогда в жизни не боялся драться с лучшими, ещё со времён любительского бокса. Я дрался в самых конкурентных весовых категориях. И теперь определённо покажу фанатам, что я великий чемпион мира», — приводит слова Гарсии журнал The Ring.