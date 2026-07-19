«50-45? Куда они вообще смотрят?» Камару Усман возмутился счётом судьи в бою с дю Плесси

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман выразил недовольство оценкой одного из судей его поединка с экс-обладателем титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, который прошёл на турнире UFC Fight Night 281 в Оклахоме (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Дрикуса единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

«Не люблю ныть после поражений, но 50-45… Куда судьи вообще смотрят? Дрикус – большой парень, в начале боя он поймал меня ударом, когда большой палец зашёл мне в глаз. Было тяжело найти дистанцию и как следует сделать проход в ноги. Дю Плесси – жёсткий соперник, снимаю перед ним шляпу. Я редко не могу включиться в бою, но с каждым иногда такое бывает. Видимо, в этот раз произошло со мной», — сказал Усман в интервью после боя.