15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«50-45? Куда они вообще смотрят?» Камару Усман возмутился счётом судьи в бою с дю Плесси

«50-45? Куда они вообще смотрят?» Камару Усман возмутился счётом судьи в бою с дю Плесси
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман выразил недовольство оценкой одного из судей его поединка с экс-обладателем титула UFC в категории до 84 кг южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, который прошёл на турнире UFC Fight Night 281 в Оклахоме (США). Бой продлился все пять раундов и завершился победой Дрикуса единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

UFC 2026. UFC Fight Night 281, Оклахома-Сити, США
Дрикус дю Плесси (W) — Камару Усман
19 июля 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Дрикус дю Плесси
Окончено
UD
Камару Усман

«Не люблю ныть после поражений, но 50-45… Куда судьи вообще смотрят? Дрикус – большой парень, в начале боя он поймал меня ударом, когда большой палец зашёл мне в глаз. Было тяжело найти дистанцию и как следует сделать проход в ноги. Дю Плесси – жёсткий соперник, снимаю перед ним шляпу. Я редко не могу включиться в бою, но с каждым иногда такое бывает. Видимо, в этот раз произошло со мной», — сказал Усман в интервью после боя.

Материалы по теме
Новая версия дю Плесси хороша. Прагматичный Дрикус без проблем разобрал Усмана
Новая версия дю Плесси хороша. Прагматичный Дрикус без проблем разобрал Усмана
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android