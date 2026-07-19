Непобеждённый боксёр Усик встретился с Леброном Джеймсом на церемонии журнала TIME

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик встретился с 41-летним четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественником Леброном Джеймсом, который выступает на позиции лёгкого форварда, на масштабном гала-вечере в Нью-Йорке, посвящённом 100 самым влиятельным людям в мире спорта.

Фото: Из личного архива Усика

Украинский боксёр имеет в своём профессиональном рекорде 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Является чемпионом Олимпийских игр по боксу в 2012 году.