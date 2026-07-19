15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Непобеждённый боксёр Усик встретился с Леброном Джеймсом на церемонии журнала TIME

Непобеждённый боксёр Усик встретился с Леброном Джеймсом на церемонии журнала TIME
Комментарии

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик встретился с 41-летним четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественником Леброном Джеймсом, который выступает на позиции лёгкого форварда, на масштабном гала-вечере в Нью-Йорке, посвящённом 100 самым влиятельным людям в мире спорта.

Фото: Из личного архива Усика

Украинский боксёр имеет в своём профессиональном рекорде 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Является чемпионом Олимпийских игр по боксу в 2012 году.

Читайте далее:
Усик оставил пояса ради Zuffa Boxing? Лига Даны Уайта уводит главных звёзд бокса Усик оставил пояса ради Zuffa Boxing? Лига Даны Уайта уводит главных звёзд бокса
Куда уйдёт Леброн Джеймс? Межсезонье НБА — LIVE!
Live
Куда уйдёт Леброн Джеймс? Межсезонье НБА — LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android