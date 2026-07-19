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Хабиб объяснил, от чего зависит исход финала ЧМ-2026 по футболу

Хабиб объяснил, от чего зависит исход финала ЧМ-2026 по футболу
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37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением насчёт предстоящего финального матча чемпионата мира по футболу. Сборные Испании и Аргентины сыграют в финале мирового первенства в воскресенье, 19 июля. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступит Славко Винчич из Словении. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Действующие чемпионы Европы против действующих чемпионов мира, Ямаль против Месси. Лучше вывески по-моему и не может быть. Испанская машина по работе с мячом против духовитой команды Аргентины. Я считаю, что в этом матче всё будет зависеть от обороны, кто лучше сыграет в обороне, тот и будет успешен, потому что забивать могут обе команды и обе могут создавать моменты из ничего. Но не забываем, что испанцы пропустили всего один мяч в этом чемпионате. Никогда не думал, что буду так сильно болеть за Испанию», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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