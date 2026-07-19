Усик ответил, с кем собирается провести прощальный бой по боксу

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик назвал двух наиболее вероятных соперников, которых рассматривает для проведения прощального поединка в боксе.

«Мне нужно громкое имя. И у нас теперь есть Zuffa. Возможно, Дана Уайт и Его Превосходительство сделают мне предложение. Почему бы и нет? Мой последний танец будет в США, возможно, на стадионе в Нью-Йорке. Это будет громкое имя. Кого считаю таковыми? Жадное пузо (имеется в виду Тайсон Фьюри. — Прим. «Чемпионата») и Деонтей Уайлдер. Да, это будут они двое [кандидатами на бой со мной]», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Daily Mail Boxing.