Топ-боец UFC из России посетил финал ЧМ-2026 в США

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Армению и Россию, Арман Царукян посетил финальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины, который в данный момент проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Славко Винчич из Словении. Счёт в матче – 0:0.

Фото: Социальные сети Царукяна

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).