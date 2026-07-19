«Изобьёт его». Шакур Стивенсон дал категоричный прогноз на бой Цзю — Спенс

Непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе американец Шакур Стивенсон дал окончательный прогноз на предстоящий поединок между 31-летним бывшим чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе австралийцем российского происхождения Тимофеем Цзю и 35-летним экс-чемпионом мира по версиям IBF, WBC и WBA в полусреднем весе американцем Эрролом Спенсом. Их противостояние пройдёт 25 июля в Австралии.

«Я думаю, что у Эррола всё получится. Я желаю этому парню всего наилучшего. Надеюсь, Эррол выйдет на ринг и изобьёт Тима Цзю. Я фанат Эррола Спенса. Я был в хороших отношениях с Эрролом Спенсом ещё до того, как провёл поединок с Кроуфордом, давным-давно. Я хочу, чтобы Эррол Спенс добился успеха. Не думаю, что Тим Цзю сможет победить Эррола. Я знаю Эррола, он психологически силён, настоящий боец. Не думаю, что Тим Цзю сможет его победить», — приводит слова Стивенсона журнал The Ring.