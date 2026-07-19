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Экс-чемпион UFC: Холлоуэй легко побеждал бы в полусреднем весе, если бы захотел

Экс-чемпион UFC: Холлоуэй легко побеждал бы в полусреднем весе, если бы захотел
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе австралиец Джек Делла Маддалена оценил перспективы экс-обладателя титула UFC в категории до 66 кг и пояса BMF американца Макса Холлоуэя в полусреднем весе.

«Чувак, я думал, что Макс с самого начала поединка возьмёт инициативу в свои руки и победит [Конора Макгрегора]. Тренироваться с таким человеком, как Макс Холлоуэй, это невероятно. У него всё получится [в категории до 77 кг]. Он бы легко побеждал в полусреднем весе, если бы захотел», — приводит слова Делла Маддалены портал Middle Easy.

Ранее Дана Уайт отреагировал на желание Макгрегора провести третий бой с Холлоуэем.

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