Непобеждённый боксёр Александр Усик увиделся с Серхио Рамосом на финале ЧМ-2026 в США

Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик увиделся и поздоровался с бывшим защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом на финале чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины, который в данный момент проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Славко Винчич из Словении. Счёт в матче – 0:0.

«Рад тебя видеть, Серхио! Мы болеем за одну и ту же команду. Вперёд, Испания!» — подписал Усик видео, опубликовав его на своей странице в социальной сети Х.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).