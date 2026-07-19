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«Скучно, конечно. Но это высший пилотаж». Хабиб — о финальном матче ЧМ-2026

«Скучно, конечно. Но это высший пилотаж». Хабиб — о финальном матче ЧМ-2026
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37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался насчёт хода финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины, который в данный момент проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Славко Винчич из Словении. Счёт в матче – 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Доп. время
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Скучно, конечно. Но это высший пилотаж, это самый важный матч в карьере каждого игрока, никто не хочет ошибаться. Атлеты, которые соревновались на высоком уровне, понимают, о чём я говорю», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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