«Скучно, конечно. Но это высший пилотаж». Хабиб — о финальном матче ЧМ-2026

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался насчёт хода финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины, который в данный момент проходит на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра выступает Славко Винчич из Словении. Счёт в матче – 0:0.

«Скучно, конечно. Но это высший пилотаж, это самый важный матч в карьере каждого игрока, никто не хочет ошибаться. Атлеты, которые соревновались на высоком уровне, понимают, о чём я говорю», — написал Нурмагомедов в своём телеграм-канале.