Непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе украинец Александр Усик назвал топ-3 лучших боксёров в мире в данный момент.

«Мой топ-3 лучших вне зависимости от весовых категорий — Теренс Кроуфорд, Сауль Альварес и Шакур Стивенсон. Мне нравится стиль Шакура, но хотелось бы видеть от него больше активности. При этом он потрясающий боец», — сказал Усик в интервью на YouTube-канале FightHype.

Украинский боксёр имеет в своём профессиональном рекорде 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. В качестве профи Александр Усик дебютировал в ноябре 2013 года. Является чемпионом Олимпийских игр по боксу в 2012 году.