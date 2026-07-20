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Махачев вместе с менеджером Абдель-Азизом посетил финал чемпионата мира — 2026

Махачев вместе с менеджером Абдель-Азизом посетил финал чемпионата мира — 2026
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34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе российский боец Ислам Махачев и его менеджер Али Абдель-Азиз посетили финальный матч чемпионата мира — 2026 по футболу между сборными Испании и Аргентины — 0:0 (1:0 д. вр.), который прошёл с 19 на 20 июля на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси, США.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

На 106-й минуте единственный гол в матче забил Ферран Торрес. К этому моменту сборная Аргентины играла в меньшинстве — на 90+3-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Энцо Фернандес.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира (впервые в 2010 году). Все призы для лучших игроков от Международной федерации футбола (ФИФА) получили испанцы: Унай Симон (вратарь), Пау Кубарси (лучший молодой игрок), Родри (лучший игрок).

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