Махачев вместе с менеджером Абдель-Азизом посетил финал чемпионата мира — 2026

34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе российский боец Ислам Махачев и его менеджер Али Абдель-Азиз посетили финальный матч чемпионата мира — 2026 по футболу между сборными Испании и Аргентины — 0:0 (1:0 д. вр.), который прошёл с 19 на 20 июля на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси, США.

На 106-й минуте единственный гол в матче забил Ферран Торрес. К этому моменту сборная Аргентины играла в меньшинстве — на 90+3-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Энцо Фернандес.

Сборная Испании второй раз в своей истории стала чемпионом мира (впервые в 2010 году). Все призы для лучших игроков от Международной федерации футбола (ФИФА) получили испанцы: Унай Симон (вратарь), Пау Кубарси (лучший молодой игрок), Родри (лучший игрок).