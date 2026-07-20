UFC объявил о втором турнире в Эдмонтоне за последние два года

UFC проведёт второй турнир в канадском Эдмонтоне за последние два года. Событие состоится 17 октября на арене «Роджерс Плэйс», об этом промоушен объявил в воскресенье через канадского вещательного партнёра Sportsnet.

Предыдущий турнир UFC в Эдмонтоне прошёл в ноябре 2024 года. Главным событием стал бой Брэндона Морено с Амиром Альбази, а соглавным — Эрин Блэнчфилд с Роуз Намаюнас.

Канадские болельщики стали чаще видеть турниры в своей стране с 2023 года, поскольку промоушен заключил несколько соглашений о проведении событий в различных провинциях. Эдмонтон теперь делит первое место по количеству турниров UFC в постковидную эру с Ванкувером (по два). По одному турниру получили Торонто, Монреаль и Виннипег.