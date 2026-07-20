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Видео: легенда NFL Брэди ударил Логана Пола на Fanatics Fest

Видео: легенда NFL Брэди ударил Логана Пола на Fanatics Fest
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Легендарный американский футболист и семикратный победитель Супербоула Том Брэди во время Fanatics Fest ударил по лицу 31-летнего блогера и бывшего чемпиона США промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логана Пола.

Это уже не первый инцидент между спортсменами, который направлен на подготовку Брэди к появлению на ринге самого промоушена, об этом уже сообщали различные реслинг-инсайдеры, в том числе Дэйв Мельцер из PWInsider.

Логан дебютировал в популярнейшем реслинг-промоушене в 2021 году. С тех пор разово появлялся на крупных шоу для боёв, а затем со временем вошёл в ростер WWE на постоянной основе.

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