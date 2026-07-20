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«Приятно познакомиться, чемп!» Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с Алькарасом на ЧМ-2026

«Приятно познакомиться, чемп!» Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с Алькарасом на ЧМ-2026
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37-летний прославленный российский боец, член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в социальных сетях совместное фото с семикратным чемпионом турниров «Большого шлема», третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлос Алькарасом.

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Хабиб и Карлос встретились на финале чемпионата мира – 2026 по футболу, в котором сборная Испании со счётом 1:0 обыграла команду Аргентины. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Приятно познакомиться, чемп!» — подписал Нурмагомедов фото.

«Рад был встрече, чемп», — ответил Хабибу Алькарас.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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