«Приятно познакомиться, чемп!» Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с Алькарасом на ЧМ-2026

37-летний прославленный российский боец, член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в социальных сетях совместное фото с семикратным чемпионом турниров «Большого шлема», третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлос Алькарасом.
Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Хабиб и Карлос встретились на финале чемпионата мира – 2026 по футболу, в котором сборная Испании со счётом 1:0 обыграла команду Аргентины. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.
«Приятно познакомиться, чемп!» — подписал Нурмагомедов фото.
«Рад был встрече, чемп», — ответил Хабибу Алькарас.