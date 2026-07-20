«Приятно познакомиться, чемп!» Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с Алькарасом на ЧМ-2026

37-летний прославленный российский боец, член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в социальных сетях совместное фото с семикратным чемпионом турниров «Большого шлема», третьей ракеткой мира испанским теннисистом Карлос Алькарасом.

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Хабиб и Карлос встретились на финале чемпионата мира – 2026 по футболу, в котором сборная Испании со счётом 1:0 обыграла команду Аргентины. Встреча состоялась на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Единственный гол забил Ферран Торрес на 106-й минуте.

«Приятно познакомиться, чемп!» — подписал Нурмагомедов фото.

«Рад был встрече, чемп», — ответил Хабибу Алькарас.