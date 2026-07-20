UFC Fight Night 282 в Абу-Даби: дата и время, где пройдёт, во сколько начало, где смотреть

В субботу, 25 июля, в Абу-Даби на «Этихад Арене» состоится турнир UFC Fight Night 282. Начало ивента запланировано на 16:00 мск, основной кард — на 19:00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч Боец», «Матч ТВ» и на платформе UFC Fight Pass.

В главном событии вечера встретятся бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев и девятый номер рейтинга UFC в категории до 93 кг Богдан Гуськов. Полный кард турнира включает 13 поединков.

В соглавном событии сойдутся Стив Эрцег и Рамазан Темиров.

Также на турнире выступят несколько российских бойцов: Ислам Дулатов (представляющий Германию) встретится с бразильцем Веллингтоном Турманом, Магомед Зайнуков дебютирует в UFC в поединке с поляком Дамианом Ржепецки, Ризван Куниев сразится с американцем Тайреллом Форчуном, состоится бой двух россиян — Сайгида Изагахмаева и Абубакара Вагаева.