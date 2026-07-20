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Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов: когда бой, дата и время поединка, где смотреть
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В субботу, 25 июля, в Абу-Даби, ОАЭ, в главном бою вечера на турнире UFC Fight Night 282 бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев встретится в октагоне с 10-м номером рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) узбекистанцем Богданом Гуськовым.

UFC 2026. UFC Fight Night 282, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов
25 июля 2026, суббота. 22:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Богдан Гуськов

Телевизионную трансляцию проведут федеральный телеканал «Матч ТВ», канал «Матч! Боец», а также стриминговые сервисы «Okko Спорт» и UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет освещать события турнира.

Изначально Магомед должен был подраться с американцем Халилом Раунтри, но тот получил травму и снялся. Затем от поединка с россиянином отказался бразилец Пауло Коста, которому предложили заменить Раунтри.

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