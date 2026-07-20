Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов: когда бой, дата и время поединка, где смотреть

В субботу, 25 июля, в Абу-Даби, ОАЭ, в главном бою вечера на турнире UFC Fight Night 282 бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев встретится в октагоне с 10-м номером рейтинга UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) узбекистанцем Богданом Гуськовым.

Телевизионную трансляцию проведут федеральный телеканал «Матч ТВ», канал «Матч! Боец», а также стриминговые сервисы «Okko Спорт» и UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет освещать события турнира.

Изначально Магомед должен был подраться с американцем Халилом Раунтри, но тот получил травму и снялся. Затем от поединка с россиянином отказался бразилец Пауло Коста, которому предложили заменить Раунтри.