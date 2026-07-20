Тайсон Фьюри — Мариуш Вах: когда бой, дата и время боя, где смотреть

В пятницу, 24 июля, в Таиланде на «Макс Муай Тай Стэдиум» в Паттайе состоится вечер профессионального бокса с участием бывшего чемпиона мира WBC в тяжёлом весе британца Тайсона Фьюри и 46-летнего поляка Мариуша Ваха. Начало боя запланировано на 15:00 мск.

Фьюри вернулся в бокс весной 2026 года после поражения в реванше от Александра Усика, после которого он объявил о завершении карьеры. В первом бою после возвращения британец победил Арсланбека Махмудова. По словам Фьюри и его команды, бой с Вахом станет ещё одной разминкой перед потенциальным суперпоединком с Энтони Джошуа.

Мариуш Вах — бывший претендент на титул чемпиона мира: в 2012 году он боксировал с Владимиром Кличко за три чемпионских пояса. В последних 10 поединках рекорд поляка составляет три победы и семь поражений. В 2025-м Вах участвовал во фрик-поединке с тремя соперниками.

Прямая трансляция боя Тайсон Фьюри — Мариуш Вах не будет доступна, поскольку официального онлайн-вещания не запланировано. Единственный способ увидеть поединок — приобрести VIP-билет, количество которых ограничено примерно 1500.