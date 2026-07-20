15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри — Мариуш Вах: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Тайсон Фьюри — Мариуш Вах: когда бой, дата и время боя, где смотреть
Комментарии

В пятницу, 24 июля, в Таиланде на «Макс Муай Тай Стэдиум» в Паттайе состоится вечер профессионального бокса с участием бывшего чемпиона мира WBC в тяжёлом весе британца Тайсона Фьюри и 46-летнего поляка Мариуша Ваха. Начало боя запланировано на 15:00 мск.

Профессиональный бокс 2026. Рейтинговые бои
Тайсон Фьюри — Мариуш Вах
24 июля 2026, пятница. 15:00 МСК
Тайсон Фьюри
Не началось
Мариуш Вах

Фьюри вернулся в бокс весной 2026 года после поражения в реванше от Александра Усика, после которого он объявил о завершении карьеры. В первом бою после возвращения британец победил Арсланбека Махмудова. По словам Фьюри и его команды, бой с Вахом станет ещё одной разминкой перед потенциальным суперпоединком с Энтони Джошуа.

Мариуш Вах — бывший претендент на титул чемпиона мира: в 2012 году он боксировал с Владимиром Кличко за три чемпионских пояса. В последних 10 поединках рекорд поляка составляет три победы и семь поражений. В 2025-м Вах участвовал во фрик-поединке с тремя соперниками.

Прямая трансляция боя Тайсон Фьюри — Мариуш Вах не будет доступна, поскольку официального онлайн-вещания не запланировано. Единственный способ увидеть поединок — приобрести VIP-билет, количество которых ограничено примерно 1500.

Почитать перед боем:
У Фьюри новый разминочный бой. Его соперник недавно выступал во фрик-поединке
У Фьюри новый разминочный бой. Его соперник недавно выступал во фрик-поединке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android