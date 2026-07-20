Савичева из PFL рассказала о важности прокачки социальных сетей для бойцов

28-летняя уроженка Ярославля Александра Савичева, дебютировавшая с победы в PFL, рассказала о важности прокачки социальных сетей для бойцов ММА.

«Наверное, начала это делать ещё до того, как это стало мейнстримом, поняв, что бойцам нужны социальные сети. Я стала это чувствовать, когда ещё только перешла в ММА, когда в первый раз побилась в One FC… И понимаю, что людям это интересно, людям это надо. Но есть история, что есть определённая мечта, с каждым годом конкуренция растёт, а если хочешь быть лучшим, должен быть лучшим во всех аспектах.

Аспект медиапространства и социальных сетей очень важен. Я это поняла и начала двигаться в этом направлении. Начала захватывать все социальные сети и везде делать контент. У меня есть ребята, есть команда, с кем мы прямо прописываем. Как видите, вроде получается неплохо, интересно. У меня, конечно, сейчас на русскоязычную публику, но уже вижу, что многие пишут: «Давай на английском!» Думаю: «Ого, значит уже начинают смотреть и за рубежом — делаю всё правильно». Так что основная идея — себя прокачивать как спортсмена, чтобы обо мне узнали именно через социальные сети.

Как у меня с английским? Не скажу, конечно, что я носитель языка, но вообще всем, кто хочет биться в Америке, нужно учить английский. Здесь все интервью на английском. Ещё когда получила контракт в One FС, начала в Таиланде заниматься английским. Уже понимала, что моя цель — Штаты», — сказала Савичева на YouTube-канале Okko MMA.