Александр Волков: мне кажется, Билостенный технически посильнее Павловича

Российский тяжеловес UFC Александр Волков высказался о своём соотечественнике Сергее Билостенном, отметив его физическую мощь и технический прогресс. Волков также сравнил Билостенного с другим российским бойцом — Сергеем Павловичем.

«Сейчас Сергей Билостенный классно раскрывается. Он прямо крутой тяж, физически очень мощный. Мне кажется, что он технически посильнее Павловича. Физически сильный, за ним, наверное, тоже стоит наблюдать. Павлович просто очень уверен в себе в бою, это его большой плюс. Он выходит на бой и знает, что будет бить и нокаутировать. Это даёт ему большое преимущество. Павлович не боится идти в размен, у него есть такая ментальная сила. Билостенный — тоже сильный парень, думаю, что он скоро будет в UFC», — сказал Волков в интервью с Магомедом Исмаиловым.