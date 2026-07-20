15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Президент UFC назвал организаторов трансляции финала ЧМ-2026 худшими за всю историю спорта

Президент UFC назвал организаторов трансляции финала ЧМ-2026 худшими за всю историю спорта
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт жёстко раскритиковал производственную команду, которая транслировала финал чемпионата мира по футболу — 2026 между Испанией и Аргентиной.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Ребята, отвечающие за производство трансляции чемпионата мира… Сегодня вы вышли и сделали всё возможное. Хотя все в моей команде говорили, что вы худшие, я сказал: «Нет, мы худшие. Они не облажались так сильно, как мы». Что вы делаете? Вы сегодня просто сказали: «Иди ты, Дана Уайт. Ты нас не обыграешь. Мы худшая продакшн-команда в истории спорта по показу знаменитостей». Преклоняюсь. Поздравляю продюсеров чемпионата мира. Вы победили. Вы тоже облажались. Вы абсолютно отстой. Мы вторые худшие», — сказал Уайт в видео, которое опубликовал в социальной сети.

В ходе финального матча комментаторы перепутали певца Фаррелла Уильямса с рэпером A$AP Rocky, а также приняли государственного секретаря США Марко Рубио, сидевшего за президентом Дональдом Трампом, за Криштиану Роналду.

Ранее Уайт критиковал сотрудников UFC за то, что они перепутали боксёра Шакура Стивенсона с игроком НБА Джейленом Уильямсом на турнире UFC 329, назвав их худшими в плане показа знаменитостей.

Сейчас читают:
ИСПАНИЯ! ЧЕМПИОН! МИРА! Месси и Аргентина терпели 106 минут в финале, но случился Ферран
ИСПАНИЯ! ЧЕМПИОН! МИРА! Месси и Аргентина терпели 106 минут в финале, но случился Ферран
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android