Президент UFC назвал организаторов трансляции финала ЧМ-2026 худшими за всю историю спорта

Президент UFC Дана Уайт жёстко раскритиковал производственную команду, которая транслировала финал чемпионата мира по футболу — 2026 между Испанией и Аргентиной.

«Ребята, отвечающие за производство трансляции чемпионата мира… Сегодня вы вышли и сделали всё возможное. Хотя все в моей команде говорили, что вы худшие, я сказал: «Нет, мы худшие. Они не облажались так сильно, как мы». Что вы делаете? Вы сегодня просто сказали: «Иди ты, Дана Уайт. Ты нас не обыграешь. Мы худшая продакшн-команда в истории спорта по показу знаменитостей». Преклоняюсь. Поздравляю продюсеров чемпионата мира. Вы победили. Вы тоже облажались. Вы абсолютно отстой. Мы вторые худшие», — сказал Уайт в видео, которое опубликовал в социальной сети.

В ходе финального матча комментаторы перепутали певца Фаррелла Уильямса с рэпером A$AP Rocky, а также приняли государственного секретаря США Марко Рубио, сидевшего за президентом Дональдом Трампом, за Криштиану Роналду.

Ранее Уайт критиковал сотрудников UFC за то, что они перепутали боксёра Шакура Стивенсона с игроком НБА Джейленом Уильямсом на турнире UFC 329, назвав их худшими в плане показа знаменитостей.