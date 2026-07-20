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Россиянка Савичева из PFL рассказала о своей мечте в ММА

Россиянка Савичева из PFL рассказала о своей мечте в ММА
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28-летняя уроженка Ярославля Александра Савичева, выступающая в PFL, рассказала о своей мечте.

— У тебя всегда в твоих роликах прослеживается мысль — добиться своей мечты. Какая она?
— Ну, мечта — это UFC. Стать чемпионкой UFC. Я прямо «горю» этим с самого детства, как только маленькая Саша Савичева увидела Ронду Роузи. Ещё тогда занималась кудо, а это совершенно не подходит для ММА, помню прямо сказала: «Не знаю как, но буду там». На тот момент я не понимала, как попасть в ММА. И вот это засело у меня в сердце, так и в течение 20 лет всё со мной… Этот путь небыстрый, нелёгкий, также встречаются разные сложности, но меня это только заряжает и подбадривает, мотивируя идти вперёд, — сказала Савичева на YouTube-канале Okko MMA.

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