Россиянка Савичева из PFL рассказала о своей мечте в ММА

28-летняя уроженка Ярославля Александра Савичева, выступающая в PFL, рассказала о своей мечте.

— У тебя всегда в твоих роликах прослеживается мысль — добиться своей мечты. Какая она?

— Ну, мечта — это UFC. Стать чемпионкой UFC. Я прямо «горю» этим с самого детства, как только маленькая Саша Савичева увидела Ронду Роузи. Ещё тогда занималась кудо, а это совершенно не подходит для ММА, помню прямо сказала: «Не знаю как, но буду там». На тот момент я не понимала, как попасть в ММА. И вот это засело у меня в сердце, так и в течение 20 лет всё со мной… Этот путь небыстрый, нелёгкий, также встречаются разные сложности, но меня это только заряжает и подбадривает, мотивируя идти вперёд, — сказала Савичева на YouTube-канале Okko MMA.