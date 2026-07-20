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Ислам Махачев пошутил над фанатом Аргентины после финала ЧМ-2026

Ислам Махачев пошутил над фанатом Аргентины после финала ЧМ-2026
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34-летний действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе российский боец Ислам Махачев пошутил над фанатом сборной Аргентины после окончания финального матча чемпионата мира — 2026 по футболе, где сборная Испании одержала победу — 0:0 (1:0 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

«Это была очень плохая игра, очень скучная, но ничего страшного. Эй, парень, вы заняли второе место… Ты счастлив?» — сказал Махачев в видео.

На 106-й минуте единственный гол в матче забил нападающий «Барселоны» Ферран Торрес. К этому моменту сборная Аргентины играла в меньшинстве — на 90+3-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Энцо Фернандес.

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